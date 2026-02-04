Во дворе дома на проспекте Просвещения нашли пушку XIX века

В ходе мониторинга уборки детских площадок специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга обратили внимание на стоящую во дворе дома 32 по проспекту Просвещения пушку. Необычный элемент благоустройства оказался орудием, произведенным в 1858 году, рассказали в пресс-службе инспекции.

Пушка XIX века, стоящая во дворе дома на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Пушка XIX века, стоящая во дворе дома на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге

По воспоминанием местных жителей, пушку обнаружили на дне во время строительства дамбы в 1980-х годах. Строители защитного сооружения решили установить ствол у себя во дворе. Историки сообщили, что подобные орудия состояли на вооружении казематированных фортов и батарей морских крепостей России в середине XIX века.

Артемий Чулков