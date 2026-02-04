Кстовские водопроводные сети планируют передать в концессию в 2026 году

Система водоснабжения и водоотведения Кстовского района включена в перечень объектов, в отношении которых мэрия планирует заключить концессионное соглашение в 2026 году. Это единственный объект в перечне на текущий год, следует из документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Система включает каптажи (комплекс сооружений для вывода подземных вод на поверхность и их дальнейшей обработки), скважины, водонапорные башни, водонасосные станции, фекально-насосные и канализационные станции. Объекты расположены в Кстове и ряде кстовских деревень.

Предполагаемый объем инвестиций концессионера — 3,78 млрд руб., срок создания/реконструкции объектов — 2026-2038 годы.

Галина Шамберина