В Башкирии двух подростков обвиняют в совершении теракта на железной дороге

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР предъявили двум подросткам из Башкирии обвинение в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщает Управление на транспорте МВД России по ПФО. Подростки арестованы решением суда.

По данным ведомства, обвиняемые взломали и подожгли релейный шкаф на перегоне Янаул – Рабак.

Вскоре сотрудники Ижевского линейного отдела МВД на транспорте и регионального управления ФСБ и МВД по республике задержали двоих 15-летних жителей Янаула.

Подростки признались, что некий собеседник в мессенджере предложил им за 15 тыс. руб. поджечь релейный шкаф, но денег не перечислил.

Майя Иванова