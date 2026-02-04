ММК начал производство нового вида арматуры повышенной прочности

Магнитогорский металлургический комбинат освоил выпуск термически упрочненной свариваемой арматуры повышенной прочности класса А600С с техническими требованиями в соответствии с ГОСТ 34028.

Соответствие арматурного проката с периодическим профилем класса A600C техническим требованиям ГОСТ 34028 подтверждено органом по сертификации «РосСтройТест» (сертификат соответствия №RU.MCC.254.473.38988) для диаметра 10 мм в мотках и диаметров 12-32 мм в прутках.

Основным преимуществом арматуры класса А600С являются высокие механические свойства, такие как предел текучести, временное сопротивление разрыву и относительное удлинение. Более высокие прочностные характеристики, в сравнении с широко используемым арматурным прокатом А500С, позволяют снизить металлоемкость конструкций, используемых в строительстве для армирования сборных железобетонных конструкций. Арматуру класса А600С можно применять в конструкциях, подвергающихся воздействию повышенных нагрузок: монолитные дома, уникальные высотные здания, крупные промышленные объекты и объекты инфраструктуры (мосты, станции метрополитена, тоннели, эстакады и т.д.).

