Прикамские компании стали чаще инвестировать на рынке интернета вещей

В 2025 году в Пермском крае инвестиции в сервисы на базе интернета вещей (Internet of Things, IoT) показали рост на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «МТС» по региону. По объему инвестиции в IoT также лидируют, опередив вложения бизнеса в другие цифровые решения, включая видеоаналитику и облачные сервисы.

Лидером по внедрению IoT-решений в Пермском крае выступает транспортная отрасль. Здесь технологии интернета вещей создают интеллектуальную среду для управления парком и инфраструктурой. На втором месте по масштабам внедрения находится логистика, в которой IoT обеспечивает сквозную видимость цепочек поставок. На третьем месте — промышленность, где IoT-платформы лежат в основе создания «умных» производств, обеспечивая дистанционный мониторинг оборудования и контроль качества процессов.

«Рост инвестиций пермского бизнеса в IoT — это показатель перехода от экспериментальных проектов к планомерной цифровой трансформации. Компании региона все чаще рассматривают интернет вещей не как технологическую опцию, а как стратегическую инфраструктуру. Она позволяет перестраивать бизнес-модели»,— пояснила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.