Четверых оренбуржцев подозревают в похищении астраханца из торгового центра

В Астрахани расследуют уголовное дело о похищении местного жителя из торгового центра. В преступлении подозревают четырех оренбуржцев. Проводятся следственные действия, сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани расследуют дело о похищении человека жителями Оренбуржья

Фото: СУ СКР по Астраханской области В Астрахани расследуют дело о похищении человека жителями Оренбуржья

Фото: СУ СКР по Астраханской области

По версии следствия, 6 января 2026 года четверо жителей Оренбургской области насильно вывели из торгового центра в Ленинском районе Астрахани мужчину и посадили его в автомобиль. После этого фигуранты предположительно попытались вывезти его в Оренбуржье.

Правоохранители остановили похитителей и пострадавшего на пути следования в Енотаевском районе Астраханской области. Уголовное дело квалифицировали по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ — похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений с применением насилия.

Марина Окорокова