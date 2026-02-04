В Башкирии двум подросткам предъявлено обвинение в теракте на железной дороге

В Башкирии двое 15-летних жителей Янаула задержаны по подозрению в поджоге релейного шкафа на перегоне Янаул — Рабак, который относится к Ижевскому региону Горьковской железной дороги. На след злоумышленников вышли сотрудники транспортной полиции Удмуртии с коллегами из регионального УФСБ и МВД Башкирии.

Инцидент был зафиксирован после сообщения от работника транспортной организации о следах взлома и поджога. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили поврежденные кабели, предохранители и зажигалку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетние признались, что получили задание поджечь железнодорожное имущество через переписку в мессенджере, им пообещали 15 тыс. руб., но деньги выплачены не были.

Следователи предъявили несовершеннолетним обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (ст. 205 УК РФ). Злоумышленники заключены под стражу. Продолжаются следственные действия для выявления других участников преступления.

Анастасия Лопатина