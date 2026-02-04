Суд арестовал челябинского адвоката по делу о посредничестве при передаче взятки

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу адвокату региональной адвокатской палаты Евгению Абрамовских, задержанному УФСБ по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Он будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 2 апреля, сообщили „Ъ-Южный Урал“ в пресс-службе суда.

Евгения Абрамовских задержали накануне. По данным источника в правоохранительных органах, он был соучастником преступной схемы, организованной ранее задержанным адвокатом Александром Урычевым.

По версии следствия, адвокаты, «заручившись поддержкой в правоохранительных органах», выступали посредниками в передаче взятки от осужденного, добивавшегося смягчения обвинительного приговора.