ММК провел первый в 2026 году День открытых дверей для поставщиков

На Магнитогорском металлургическом комбинате прошел первый в текущем году День открытых дверей для поставщиков материально-технических и энергетических ресурсов, услуг и исполнителей работ. Эта площадка для прямого диалога между ММК и бизнес-сообществом традиционно работает в последний четверг каждого месяца и служит инструментом формирования прозрачной и надежной системы снабжения металлургического гиганта.

Спектр обсуждаемых вопросов на таких встречах охватывает все потребности ММК: от закупок сложного технологического оборудования и сырья до обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и специализированным питанием. В этот раз в центре внимания были поставки шлакообразующих смесей и энергоэффективные проекты по созданию и внедрению новых продуктов.

«Сегодня нам нужны не просто поставщики, а настоящие технические альянсы и коллаборации. Мы ищем союзников, которые готовы идти с нами в ногу, адаптировать свой продукт под наши требования и участвовать в модернизации производства, иногда даже опережая наши запросы», — подчеркнула начальник управления сменного оборудования ПАО «ММК» Татьяна Буянкина.

Формат таких встреч доказывает свою эффективность на практике: по их итогам создаются кросс-функциональные группы, выбираются стратегические партнеры на долгосрочную перспективу и подписываются контракты, гарантирующие бесперебойную работу всех подразделений комбината.

При отборе поставщиков ММК сохраняет высокие требования к качеству продукции, наличию опыта реализации поставок и положительных отзывов от других предприятий отрасли. Важную роль также играют ценовые условия и условия обеспечения ресурсами.

Интерес к сотрудничеству с ММК стабильно растет, и еженедельно профильные службы обрабатывают по 4–5 новых заявок на участие в Днях открытых дверей для поставщиков.

