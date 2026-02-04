На Дону рост цен на основные товары может достичь 1-5%

В первом полугодии 2026 года основные продукты в Ростовской области могут подорожать от 1 до 5% в зависимости от категории. Об этом сообщил «Эксперт. Юг» со ссылкой на данные аналитиков сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По прогнозам, наиболее существенно подорожает курятина — на 3-5%. Молоко, яйца, сахар и хлеб прибавят в цене 3-4%. Творог подорожает на 2-4%, сметана — на 1-4%. Цены на сливочное масло и гречневую крупу вырастут на 1-3%. Макароны и яблоки станут дороже на 2-3%.

Схожие тенденции отмечаются и в соседнем Краснодарском крае. Однако там рост цен на молочные продукты будет заметнее: творог и молоко подорожают на 3-5%, а сметана — на 2-4%.

Уточняется, что прогноз создан на основе изменений цен на товары в предыдущие годы и настоящих тенденциях рынка.

Наталья Белоштейн