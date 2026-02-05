Нефтегазовая компания хочет взыскать с пермского «Новомета» 56,9 млн рублей

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа принял к производству заявление ООО «РН-Юганскнефтегаз» к АО «Новомет-Пермь». Как свидетельствует информация на сайте «Электронное правосудие», сумма исковых требований компании составляет 56,93 млн руб. Их обоснование не указано. Согласно определению суда, дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства.

ООО «РН-Юганскнефтегаз» было зарегистрировано в 2005 году в Ханты-Мансийском автономном округе. Предоставляет услуги в области добычи нефти и природного газа. Согласно Rusprofile, в 2020 году выручка общества составила 312 млрд руб., чистая прибыль — 7,8 млрд руб. С тех пор финансовые показатели компании не раскрываются. Учредителем является московское ООО «РН — Разведка и добыча».

Группа «Новомет» — один из крупнейших производителей электропогружных центробежных насосов для добычи нефти, также оказывает сервисные услуги. До февраля 2022 года около 50% продукции «Новомета» поставлялось на экспорт. До весны прошлого года АО «Новомет-Пермь» владели отец и сын Олег и Максим Перельманы, а также ряд топ-менеджеров компании. Еще 30,76% принадлежало «Роснано», а 19,34% — инвестфондам Russia Partners и Baring Vostok. В апреле 2024 года стало известно, что акции были консолидированы у структур, близких к гендиректору АО и промышленной группе «Конар». Позже Максим Перельман покинул должность руководителя «Новомет-Пермь» и посты в других юрлицах, связанных с «Новометом».