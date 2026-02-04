В России сертифицировали электромотоцикл Aurus с люлькой

Модель электромотоцикла марки Aurus под названием Merlon сертифицировали на территории России. Электромотоцикл получил одобрение типа транспортного средства, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Наличие ОТТС разрешает производить и продавать транспорт на территории России. Из документа следует, что изготовителем мотоцикла является Государственный научный центр ФГУП «НАМИ». Разработка российского электромотоцикла Aurus Merlon началась в 2019 году по поручению Минпромторга.

Основное назначение Merlon — сопровождение кортежа первых лиц государств и дипломатических миссий, заявлено в карточке транспорта на сайте «НАМИ». Мотоцикл оснащен электродвигателем с максимальной 30-минутной мощностью 64 киловатта (87 лошадиных сил).

Как следует из сопроводительных к ОТТС чертежей, на мотоцикле будет устанавливаться «люлька», с учетом которой ширина транспортного средства составляет 1,9 метра, длина — почти 2,3 метра, а высота — 1,5 метра.