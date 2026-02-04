Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Количество индивидуальных инвестиционных счетов в Татарстане достигло 170,6 тысяч

В Татарстане открыто 170,6 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Республика занимает седьмое место среди регионов России по этому показателю, сообщает ТАСС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Татарстан уступает только Москве с 621 тыс. счетов, Московской области (366,5 тыс.), Санкт-Петербургу (302,9 тыс.), Краснодарскому краю (204,2 тыс.), Свердловской области (203,2 тыс.) и Башкортостану (188,1 тыс.).

Следом за Татарстаном идут Ростовская (164,5 тыс.), Челябинская (150,2 тыс.) и Самарская (141,4 тыс.) области.

В целом по России количество ИИС достигло 6,2 млн. Торговый оборот по ним в январе 2026 года составил 252,7 млрд руб.: 53,3% сделок пришлись на акции, 18,2% — на облигации и 28,5% — на паи инвестфондов.

Анна Кайдалова