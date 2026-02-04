В Татарстане открыто 170,6 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Республика занимает седьмое место среди регионов России по этому показателю, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Количество индивидуальных инвестиционных счетов в Татарстане достигло 170,6 тысяч

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Количество индивидуальных инвестиционных счетов в Татарстане достигло 170,6 тысяч

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Татарстан уступает только Москве с 621 тыс. счетов, Московской области (366,5 тыс.), Санкт-Петербургу (302,9 тыс.), Краснодарскому краю (204,2 тыс.), Свердловской области (203,2 тыс.) и Башкортостану (188,1 тыс.).

Следом за Татарстаном идут Ростовская (164,5 тыс.), Челябинская (150,2 тыс.) и Самарская (141,4 тыс.) области.

В целом по России количество ИИС достигло 6,2 млн. Торговый оборот по ним в январе 2026 года составил 252,7 млрд руб.: 53,3% сделок пришлись на акции, 18,2% — на облигации и 28,5% — на паи инвестфондов.

Анна Кайдалова