Суд запретил продажу табака в «Магните» около школы в Дзержинске

Табачные изделия незаконно продавали в магазине «Магнит» (принадлежит АО «Тандер») на улице Октябрьской, 56 в Дзержинске. Торговый объект находится на расстоянии меньше 100 м от территории школы, и продажа такой продукции там запрещена, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 4 февраля.

По обращению о выявленном факте надзорное ведомство провело проверку, и нарушения законодательства подтвердились. Представители Роспотребнадзора подали иск в суд, который удовлетворил требования. Последующая продажа табачной продукции в указанном магазине запрещена. Решение вступило в силу.

Галина Шамберина