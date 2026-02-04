СКА семь раз отрезал

Хоккеисты СКА прервали серию неудач в чемпионате КХЛ, обыграв в Минске «Динамо» со счетом 4:3. Это была первая победа армейцев за последние восемь матчей. Она пришла в серии буллитов, но выглядела как награда игрокам за старание и настойчивость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч «Динамо» Минск – СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч «Динамо» Минск – СКА

Фото: ХК СКА

За плечами игроков СКА серия из семи поражений в чемпионате КХЛ, критика главного тренера команды Игоря Ларионова, переходящая местами в травлю, приглашение в тренерский штаб новых специалистов взамен тех, с которым работал раньше Ларионов. И вот падение команды в пропасть удалось прервать. Пока даже нельзя сказать «остановить». Для того чтобы понять, на что способен СКА дальше, надо подождать еще какое-то время, посмотреть, как клуб пойдет по дистанции. Но в последних играх было видно, что неудачи задели игроков за живое и они хотят всеми силами исправить ситуацию.

Уже в матче с ЦСКА армейцы были не хуже соперника, но проиграли в серии буллитов. Все решили детали. В дуэли против «Минска», которая состоялась во вторник вечером, петербуржцы три раза вели в счете — после голов Николая Голдобина и Джозефа Бландизи в первом периоде, а также Валентина Зыкова во втором. Но трижды хозяева, которые тоже угодили в полосу неудач (три поражения подряд), отыгрывались. Последний раз это случилось за семь с половиной минут до финальной сирены. Причем штаб СКА пытался оспорить заброшенную минчанами шайбу, взял запрос, судьи оставили решение в силе, и гости получили две минуты за неудовлетворенный челендж. Но выстояли и «занятули» игру в овертайм, хотя динамовцы в последней двадцатиминутке не «слезали» с их ворот, пытаясь прервать дома серию неудач.

В овертайме команды, действуя «три на три», не сумели забить столь нужную им шайбу. Хотя борьба была бескомпромиссной и шансы были что у тех, что у других. А в серии буллитов выше всяких похвал сыграл вратарь армейцев Сергей Иванов, отразивший все три попытки хозяев. У СКА Рокко Гримальди, исполнявший буллит последним, переиграл канадского голкипера «Динамо» Зака Фукале. Иванову нужно сказать еще спасибо за то, что он удержал команду в игре три периода плюс овертайм, отразив 45 бросков из 48. Петербуржцы беспокоили чужие ворота в два раз реже — нанесли 24 броска. Тем нее менее, тренеры «Динамо» после третьей пропущенной шайбы поменяли голкипера Василия Демченко на Фукале. Штаб СКА вратаря не трогал — тот не был виноват в пропущенных голах.

Пресс-конференция Игоря Ларионова после игры не была такой длинной, обычно. Это тоже хороший знак. В последнее время тренеру СКА нечего говорить журналистам — все уже было сказано, и нужно было доказывать справедливость тех или иных воззрений делами. СКА прервал серию неудач, которая началась для клуба 16 января, когда армейцы неожиданно уступили дома «Сочи» 1:2. Затем они проиграли поочередно минскому «Динамо» 3:4, «Спартаку» 1:2, «Торпедо» 0:6, «Локомотиву» 1:3, тому же «Спартаку» 0:4 и ЦСКА 2:3 (в овертайме). Именно по ходу этих матчей болельщики стали требовать «крови» и перемен на тренерском мостике. В команду пришли тренеры Борис Миронов и Леонид Тамбиев в качестве помощников Ларионова. Кто из них исполняет какие роли, доподлинно неизвестно, но настроение игроков улучшилось. И оборона стала действовать чуть надежнее. А в матче с минским «Динамо» к этому добавились и голы, которых заметно не хватало.

Ларионов отметил только то, что, как происходят такие «черные» моменты в истории команд, даже ему, повидавшему все в хоккее человеку, непонятно. Самое неприятное в таких периодах то, что игроки теряют уверенность в своих силах и перестают делать даже то, что у них получалось раньше. Матч в Минске дал всем надежду, что СКА начинает приходить в себя. Следующую игру чемпионата армейцы проведут 5 февраля в Череповце, где их соперником будет местная «Северсталь». «Шанхайские драконы», основной конкурент СКА за место в плей-офф, вчера проиграли дома «Авангарду» 3:5 и отстают от армейцев в турнирной таблице Западной конференции КХЛ на девять очков.

Кирилл Легков