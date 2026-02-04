Траты поставили на паузу

«Громкая экономия» — новый тренд в соцсетях. На площадках тысячи постов об осознанном потреблении и отказе от тех или иных покупок. Тренд не нов и возник на фоне высоких цен, общего перепотребления и желания бороться с импульсивными тратами, отмечают аналитики «Сбера». “Ъ FM” узнал, как предприниматели относятся к осознанному потреблению в бизнесе. Продолжит Екатерина Вихарева.

В соцсетях тысячи постов об осознанном отказе даже не от каких-то дорогих покупок: многие перестают тратиться на кофе навынос и новые вещи. А взамен они становятся менее зависимы от быстрого дофамина: вознаграждения себя за какие-то достижения или компенсации стресса приятными покупками. В этом, по крайней мере, участники челленджа No Buy убеждают своих подписчиков.

Принцип тренда — открыто и с гордостью объявить о возможности не тратиться. Поэтому на площадках множество публичных NoBuy-листов. А также лайфхаков, как оптимизировать свой гардероб и просто экономнее жить. В общем-то, это стандартная модель поведения малых предприятий, отмечает управляющий партнер инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский: «Перед тем как потратить любую копейку, ты сразу думаешь о бюджете будущего квартала. Все оптимизировано до такой степени, что сейчас уже на сотрудниках начинают экономить. У директоров были личные помощники вроде секретарей, их увольняют и берут людей на аутсорсинге. Режутся размеры бонусов и зарплат, хотя делать так в принципе нельзя. Все потому, что себестоимость товаров и услуг растет, контрагенты поднимают цены. Бизнес пытается получать отсрочки, но перед смертью не надышишься».

Как иронизируют некоторые пользователи соцсетей, зумеры просто заново придумали экономию. И сетуют, что к предметам роскоши теперь можно отнести даже огурцы. По данным Росстата, с 1 по 12 января они подорожали сильнее остальных овощей — сразу на 21%. Так что позволить себе осознанность могут лишь избранные, указывает вице-президент «Опоры России», председатель совета директоров «Краснокамского завода металлических сеток» Дмитрий Пищальников: «Доходы у большинства не выросли, а расходы возросли, поэтому осознанное потребление происходит автоматически. Любое сокращение потребления — это всегда замедление темпов экономики.

Что касается компаний, здесь законы работают совершенно по-другому: сворачиваются инвестиционные программы, увеличиваются межсервисные пробеги, сокращаются вакансии. Но при этом многие стали увеличивать эффективность и занялись повышением производительности труда, организационными процессами, где-то применяют искусственный интеллект. Но сокращение издержек происходит по всем направлениям».

Не прошли мимо тренда и власти. В понедельник Минфин Карелии предложил в соцсетях устроить популярный челлендж «месяц без трат» на одежду, такси и дорогостоящие развлечения. Но после волны критики пост удалили. Более креативно монетизируют тренд бренды: Levis запустил мастер-классы для поколения альфа по ремонту одежды, учат их в основном пришивать пуговицы и штопать дырки.

Впрочем, одежда действительно чаще всего и возглавляет список спонтанных трат, говорит президент бренда Baon Илья Ярошенко: «К сожалению, одежда не входит в категорию товаров первой необходимости. Но когда хорошие времена возвращаются, быстро восстанавливаются продажи, потому что это способ себя порадовать. Мы это замечали уже несколько кризисов подряд. Мы можем разговаривать с поставщиками и трамбовать их по ценам, но не можем снижать качество ткани, потому что мы не готовы вступать в конкуренцию с ширпотребом "Садовода". Те, кто кидается в скидки, не выигрывают. Есть какая-то экономия на логистике, на хранении, но в деньгах выигрышей нет».

Зумеры осознанным потреблением считают и жизнь без карьеры, дедлайнов и с минимумом экранного времени, но с чайными грибами и вышиванием. Впрочем, едва ли этот поворот тренда применим для бизнеса.

Екатерина Вихарева