Обвиняемые в незаконном лишении свободы пойдут под суд в Нижнем Новгороде

Два уроженца другого государства предстанут перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в незаконном лишении свободы (п. а, в, г ч. 2 ст. 127 УК РФ). Оба фигуранта находятся в СИЗО, сообщили в региональном СУ СКР 4 февраля.

По версии следствия, в сентябре 2025 года на улице Новой они заставили потерпевшего сесть в автомобиль, заблокировали двери и отвезли на набережную Гребного канала, угрожая при этом оружием. Используя предмет, похожий на пистолет, один из обвиняемых выстрелил из него, а второй причинил жертве телесные повреждения средней тяжести.

Как добавили в региональном ГУ МВД, потерпевший потерял сознание и очнулся уже на улице в исторической части города, где его оставили нападавшие.

Галина Шамберина