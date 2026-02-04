«Горзеленхоз» Уфы должен выплатить 250 тысяч рублей за травму у ребенка

Суд в Уфе взыскал с МБУ «Горзеленхоз» 250 тыс. руб. компенсации за травмирование ребенка в сквере Мусы Гареева, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В июне 2025 года во время катания на качелях 14-летняя школьница упала вместе с пластиковым сиденьем на асфальт и получила закрытый перелом копчика, ее здоровью был причинен вред средней тяжести.

«Горзеленхоз», отметили в прокуратуре, отвечал за состояние качелей в сквере.

После представления надзорного ведомства руководителю учреждения качели отремонтировали, а сотрудника «Горзеленхоза», ответственного за ЧП, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Майя Иванова