В Ижевске установили личности подростков, хулиганивших в подъезде нового ЖК

Полиция установила личности пятерых подростков и 18-летнего молодого человека, устроивших беспорядок в новом жилом комплексе в Ижевске на улице Цветочной. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в МВД по республике.

Как говорится в посте сообщества «Злой ижевчанин» в Telegram, это произошло 31 января. Подростки вырвали замки входных дверей и, проникнув в подъезд, распивали спиртное, нецензурно выражались и вели себя агрессивно.

«Пять часов их выкидывали из подъезда. Они возвращались, нападали, уверенные в своей безнаказанности. Мужчины просто встали стеной и не пускали их обратно»,— говорится в сообщении. По данным из соцсетей, жильцы несколько раз обращались в дежурную часть, полицейские на место во время беспорядка не прибыли.

В МВД рассказали «Ъ-Удмуртия», что после сообщения жильцов была проведена проверка. С подростками провели профилактическую беседу. Двоих из них привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП).