В Татарстане планируется капитальный ремонт двух образовательных учреждений на общую сумму 134,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На капремонт школ в Апастово и Лубянах направят 134,3 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На капремонт школ в Апастово и Лубянах направят 134,3 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из этой суммы 123,5 млн руб. направят на капитальный ремонт здания Апастовской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов по Красноармейской улице. Проект включает закупку оборудования, мебели, инвентаря и благоустройство территории.

Еще 10,8 млн руб. выделят на капитальный ремонт пищеблока Лубянской средней школы в селе Лубяны Кукморского района. Здесь также предусмотрено обновление оснащения.

Завершить работы планируется до 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Финансирование предусмотрено из бюджета республики.

Анна Кайдалова