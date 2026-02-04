Застройщик из группы «Луидор» выкупил два нижегородских ОКН

Два объекта культурного наследия на Нижегородской улице были проданы с торгов спецзастройщику «Строй-Риэлти и К» (общество входит группу «Луидор»). Как сообщил заместитель губернатора Егор Поляков, застройщику достался ОКН «Жилой флигель купца Ассона Немчинова» 1846 года постройки (дом №17) и жилой дом второй половины XIX – начала XX веков (№19/29).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Состязаясь за памятники архитектуры Нижнего Новгорода, компания подняла цену за первый объект со стартового 1,64 млн до 12,09 млн руб. Второй дом на аукционе подорожал с 7,3 млн до 17 млн руб.

«Инвестор планирует восстановить объекты культурного наследия до 2030 года», – отметил Егор Поляков, добавив, что новый владелец будет сам решать, как использовать эти здания после ремонта.

Как писал «Ъ-Приволжье», оба объекта в 2024 году изъяли у собственника по решению суда.

Иван Сергеев