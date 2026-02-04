Более 44 млн руб. штрафов наложили на волгоградские УК и ТСЖ за нарушения в сфере ЖКХ

Госжилнадзор Волгоградской области наложил более 44,6 млн руб. штрафов на управляющие и ресурсоснабжающие организации региона за нарушения в сфере ЖКХ за 2025 год. В число виновных вошли УК, ТСЖ и жилищные кооперативы, которые не выполняли обязательства перед жителями многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госжилнадзор Волгоградской области выявил 4,3 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в 2025 году

Фото: Администрация Волгоградской области Госжилнадзор Волгоградской области выявил 4,3 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в 2025 году

Фото: Администрация Волгоградской области

Надзорное ведомство провело более 3 тыс. мероприятий и выявило 4,3 тыс. нарушений. Сотрудники Госжилнадзора выдали более 600 предписаний на устранение недостатков. Всего было вынесено 448 постановлений о назначении административных наказаний. Наиболее частой причиной штрафов стало ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах. Одной из управляющих компаний в Ворошиловском районе Волгограда был выписан штраф в размере 125 тыс. руб. за нарушение лицензионных требований.

Системная работа по контролю в жилищно-коммунальной сфере в регионе находится под постоянным наблюдением губернатора Андрея Бочарова. На совещаниях он неоднократно определял приоритетные задачи для профильных ведомств.

Марина Окорокова