Более 44 млн руб. штрафов наложили на волгоградские УК и ТСЖ за нарушения в сфере ЖКХ
Госжилнадзор Волгоградской области наложил более 44,6 млн руб. штрафов на управляющие и ресурсоснабжающие организации региона за нарушения в сфере ЖКХ за 2025 год. В число виновных вошли УК, ТСЖ и жилищные кооперативы, которые не выполняли обязательства перед жителями многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Госжилнадзор Волгоградской области выявил 4,3 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в 2025 году
Фото: Администрация Волгоградской области
Надзорное ведомство провело более 3 тыс. мероприятий и выявило 4,3 тыс. нарушений. Сотрудники Госжилнадзора выдали более 600 предписаний на устранение недостатков. Всего было вынесено 448 постановлений о назначении административных наказаний. Наиболее частой причиной штрафов стало ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах. Одной из управляющих компаний в Ворошиловском районе Волгограда был выписан штраф в размере 125 тыс. руб. за нарушение лицензионных требований.
Системная работа по контролю в жилищно-коммунальной сфере в регионе находится под постоянным наблюдением губернатора Андрея Бочарова. На совещаниях он неоднократно определял приоритетные задачи для профильных ведомств.