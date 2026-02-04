В Набережных Челнах планируется капитальный ремонт двух зданий медицинских учреждений на общую сумму 336,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Набережных Челнах направят 336,7 млн рублей на капремонт медучреждений

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из этой суммы 249,8 млн рублей выделят на капитальный ремонт здания Набережночелнинского филиала Республиканского клинического онкологического диспансера на проспекте Мусы Джалиля. После обновления в нем разместят филиал Республиканской клинической офтальмологической больницы имени профессора Е. В. Адамюка. Проект включает закупку оборудования, мебели, инвентаря и благоустройство территории.

Еще 86,9 млн руб. направят на капитальный ремонт здания Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы на Набережночелнинском проспекте. Здесь также предусмотрено оснащение и благоустройство.

Завершить работы и исполнить обязательства по контракту планируется до 1 декабря 2026 года. Финансирование предусмотрено из бюджета республики.

Заказчиком работ выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова