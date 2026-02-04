В Перми скончался экс-начальник ОВД Ленинского района

3 февраля на 90-м году жизни скончался полковник милиции в отставке Юрий Клепиков. Будущий милиционер родился в 1936 году в деревне Клепиково Кировской области. На службу в органы внутренних дел поступил в начале 1960-х годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Юрий Клепиков работал оперуполномоченным в Орджоникидзевском районе Перми, а затем возглавил уголовный розыск этого территориального подразделения. В 1970-х годах руководил отделом УР в Индустриальном районе, после чего стал замначальника районного отдела.

В начале 1980-х Юрий Клепиков был назначен начальником Ленинского ОВД Перми, службу в органах внутренних дел завершил в 1991 году. Выйдя в отставку, до 2016 года господин Клепиков возглавлял совет ветеранов Ленинского района.

Прощание с Юрием Клепиковым состоится 5 февраля в большом зале по ул. Старцева, 61 с 10.15 до 11 часов.