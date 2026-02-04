Магнитогорца задержали за призывы к убийствам чиновников

В Челябинской области сотрудники УФСБ и центра по противодействию экстремизму ГУ МВД задержали жителя Магнитогорска, оставлявшего деструктивные комментарии в социальных сетях. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, 52-летний житель Магнитогорска в одном из сообществ в социальной сети писал комментарии с призывами к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти. Магнитогорец осознавал публичный характер и общественную опасность своих действий, подчеркивают в полиции.

Уголовное дело в отношении южноуральца возбуждено следователями УФСБ по региону. Устанавливаются иные возможные факты его противоправной деятельности.