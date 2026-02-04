В Оренбургской области суд обязал провести и профинансировать капремонт школы

Суд поддержал требование прокуратуры обязать провести капитальный ремонт школы в Красногвардейском районе и профинансировать данные мероприятия. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По информации ведомства, здание «КСОШ № 1 им. Ильичева» возвели в 1974 году. В образовательном учреждении обучается более 600 воспитанников. Обследование технического состояния показало, что здание нуждается в проведении капитального ремонта. Текущее техническое состояние строения не соответствует нормам пожарной безопасности.

Руфия Кутляева