Новым главой минспорта Алтайского края назначен Михаил Панфилов

Министром спорта Алтайского края назначен Михаил Панфилов. Соответствующее решение принял глава региона Виктор Томенко.

Предыдущий глава ведомства Иван Нифонтов ушел в отставку в середине июня 2025 года, после чего перешел на должность зампредседателя правительства Ставропольского края. Врио главы министерства был назначен его заместитель Сергей Шиллер.

Михаил Панфилов родился в городе Камень-на-Оби (Алтайский край). Возглавлял барнаульский баскетбольный клуб «АлтайБаскет». С августа 2024-го работал советником министра спорта Алтайского края.

Александра Стрелкова