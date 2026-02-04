В Ульяновске за наркотики к лишению свободы приговорили гражданку Киргизии

Засвияжский районный суд Ульяновска вынес приговор жительнице Ульяновска Айзирек Абдыкалыковой, признанной виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), сообщила в среду прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, следствием и судом было установлено, что 21 мая 2025 года 20-летняя неработавшая гражданка Кыргызской Республики Айзирек Абдыкалыкова по полученному через мессенджер указанию определенного лица извлекла из тайника синтетические наркотические средства для последующего сбыта, однако в тот же день в ходе спецмероприятий была задержана возле одного из домов на улице Герасимова.

Обвиняемая признала вину в полном объеме.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Айзирек Абдыкалыкову к шести с половиной годам колонии общего режима и штрафу 50 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск