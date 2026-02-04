На трассе А-114 задержали автомобиль с почти 5 кг наркотиков из Ленобласти

В Вологодской области задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке сбыта 4,9 кг синтетического наркотика. Как сообщили в МВД РФ, автомобиль Nissan под его управлением остановили на 14-м км федеральной трассы А-114, при досмотре в багажнике нашли пакеты с порошкообразным веществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД РФ Фото: Пресс-служба МВД РФ

Экспертиза установила, что в пакетах находился N-метилэфедрон массой 4,9 кг. По данным ведомства, мужчина забрал наркотик из тайника в Ленинградской области и намеревался распространять его на территории Вологодской области. По данным ГУ МВД по региону, стоимость партии криминального товара составляет около 22 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК; ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемого заключили под стражу.

Артемий Чулков