Администрацию Свердловского района Перми в статусе «и. о.» возглавил первый зам

И. о. главы администрации Свердловского района Перми назначен Андрей Летов. В этом статусе он руководит районом с 30 января 2026 года. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Фото: страница администрации Свердловского района Перми в соцсети Андрей Летов

До мая 2025 года господин Летов занимал должность заместителя министра ЖКХ Пермского края, курировал вопросы утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и капитального ремонта. В июне 2025 года он занял пост первого заместителя главы Свердловского района Перми.

Александр Коротких, возглавлявший Свердловский район с декабря 2024 года, покинул должность 15 декабря 2025 года.