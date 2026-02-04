ФСБ сообщила о предотвращении теракта в колонии в Краснодарском крае

ФСБ и ФСИН России предотвратили теракт в одной из исправительных колоний в Краснодарском крае. Атаку планировал выходец из Центрально-азиатского региона 1980 года рождения, следует из пресс-релиза ФСБ (есть у «Ъ»).

По данным спецслужбы, мужчина планировал убить сотрудников исправительной колонии. Его задержали при попытке совершения теракта. Никто не пострадал, имущественного ущерба также не нанесли. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

ФСБ опубликовала видео с задержанным. Мужчина, чье лицо скрыто, заявил, что хотел убить администрацию колонии. Он рассказал, что украл бензин и ацетон и планировал устроить поджог. Также у него нашли самодельные ножи.