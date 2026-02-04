В Оренбуржье полицейские изъяли у жителей незаконно хранящиеся ружья и патроны

Кувандыкские полицейские изъяли у местных жителей незаконно хранящиеся оружия и патроны. По данному факту составлены протоколы об административном правонарушении по 4. ст.20.8 КоАП РФ, сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По информации ведомства, у местных жителей обнаружены и изъяты гладкоствольных ружья, 31 гладкоствольных патронов 12 калибра и 1 патрон 16 калибра, которые направлены на экспертизу.

Руфия Кутляева