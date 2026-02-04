В 2026 году в Казани планируют собрать 250 млн рублей турналога

В 2026 году поступления туристического налога в бюджет Казани прогнозируются на уровне 250 млн руб. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Туристический налог действует в столице Татарстана с 1 января 2025 года. По итогам прошлого года его поступления превысили 123 млн руб.

В мэрии пояснили, что по закону турналог не имеет целевого назначения, но средства направляются на мероприятия, повышающие туристическую привлекательность города, содержание инфраструктуры и развитие туриндустрии.

По итогам 2025 года на Казань пришлось 85,6% от общего объема турналога, собранного в Татарстане (144 млн руб).

