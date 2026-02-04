Жителей Челябинской области предупреждают о резком похолодании

В Челябинской области ожидается резкое похолодание. Ночью и утром 5 и 6 февраля в отдельных районах региона прогнозируется понижение температуры воздуха до –28°С и ниже. О неблагоприятной погоде предупреждает ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

По данным регионального гидрометцентра, днем 4 февраля температура воздуха в среднем в Челябинской области составляет от –3°С до –8°С. Завтра днем ожидается от –13°С до –18°С, западный и северо-западный ветер 4–9 м/с. Осадки не прогнозируются. Днем 6 февраля столбик термометра не опустится ниже –12°С, но не поднимется выше –7°С. При этом ожидаются порывы ветра до 14 м/с.