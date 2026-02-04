«Процесс пошел не в ту сторону»

Время сокращается, как шагреневая кожа: Кремль в очередной раз призвал Белый дом возобновить диалог по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Соглашение истекает в четверг, 5 февраля. Ранее Владимир Путин предложил США придерживаться основных параметров документа. Однако Дональд Трамп медлит с ответом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ДСНВ в ближайшее время продлен не будет.

Договор о стратегических наступательных вооружениях, сокращенно ДСНВ, он же СНВ-3, истек окончательно и продлению не подлежит — таковы условия задачи. Нужно заключать новый, но согласия по этому поводу нет. Общий смысл в том, что документ прошлого века безвозвратно устарел: появились новые виды вооружений, ядерный клуб расширился, нужно включать в него новых участников, в первую очередь Китай, который за это время стал сверхдержавой.

Владимир Путин обратился к США с предложением соблюдать основные параметры ДСНВ как бы без подписанного договора до 2027 года. За это время можно договориться. Дональд Трамп, по обыкновению, согласился, назвал это хорошей идеей и ничего не ответил. Конечно, время до четверга еще есть, может быть, одумается. Хотя вряд ли. Ко всему прочему, глава Белого дома демонстрирует неуважение: мог бы хотя бы сформулировать позицию, дать четкий ответ.

ДСНВ — тема для широкой публики тяжеловесная, а значит, не особенно интересная. Перспектива ядерной зимы всегда воспринималась как то, что никогда не случится, а если и случится, то мы на это никак не повлияем. Так что смысла бояться и впадать в депрессию вроде бы нет никакого. Но есть и другой реликт холодной войны под названием «гонка вооружений». И вот это как раз затрагивает интересы простого человека. Считается, что это было одной из причин крушения СССР. Классическая советская политическая карикатура, как правило, изображала тощего безработного с подписью «социальные нужды» на фоне боеголовок и купающегося в золоте и долларах капиталиста-империалиста. О том, что этот процесс обоюдный и советский человек также вынужден был затягивать пояса, естественно, официально не сообщалось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в стиле «апокалипсис грядет». Это последнее действующее соглашение между Россией и США по контролю над ядерными арсеналами. «Время уже сокращается, как шагреневая кожа», — подчеркнул Песков. Кремлю вторит агентство Reuters: мол, впервые со времен холодной войны грядет безудержная гонка ядерных вооружений. На самом деле она не грядет, а уже вовсю идет. Мечты о безъядерном мире ушли в прошлое. Европа заговорила о расширении ядерного зонтика с опорой на собственные силы. Швеция подумывает о создании собственного оружия массового поражения. Если дело так пойдет, глядишь, и у Финляндии появятся аналогичные неконструктивные мысли.

Кроме того, администрация господина Трампа считает, что США в эпоху терпимости и толерантности отдали инициативу России и Китаю по вооружениям в целом, в том числе по передовым разработкам. Так что пришло время наращивать упущенное. Явный намек на то, что СНВ-4, скорее всего, будет в пользу стратегических противников. России же логично пресечь все эти ядерные приготовления, особенно у собственных границ. Но сегодня кажется, что процесс пошел не в ту сторону, и повернуть его вспять будет теперь непросто.

Дмитрий Дризе