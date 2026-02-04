Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Житель Балезино похитил из магазина ноутбук и продал случайному прохожему

Житель Балезино похитил из магазина ноутбук и продал случайному прохожему, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. В конце января местный житель в одном из магазинов техники, воспользовавшись тем, что продавец отвлекся, взял с витрины ноутбук, спрятал его под куртку, после чего вышел из помещения. Ущерб составил 49 тыс. руб. Отдел дознания возбудил уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего местного жителя, ранее судимого за аналогичные преступления. Установлено, что похищенный ноутбук он продал случайному прохожему за 30 тыс. руб. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает розыск похищенной техники.

Анастасия Лопатина