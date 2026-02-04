Житель Балезино похитил из магазина ноутбук и продал случайному прохожему, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. В конце января местный житель в одном из магазинов техники, воспользовавшись тем, что продавец отвлекся, взял с витрины ноутбук, спрятал его под куртку, после чего вышел из помещения. Ущерб составил 49 тыс. руб. Отдел дознания возбудил уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего местного жителя, ранее судимого за аналогичные преступления. Установлено, что похищенный ноутбук он продал случайному прохожему за 30 тыс. руб. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает розыск похищенной техники.

Анастасия Лопатина