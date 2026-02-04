Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Самарской области на уровне AА(RU) с прогнозом «Позитивный», говорится на сайте рейтингового агентства.

По мнению аналитиков АКРА, кредитный рейтинг Самарской области соответствует группе регионов с высоким уровнем кредитоспособности и финансовой устойчивости.

«Кредитный рейтинг Самарской области обусловлен низкой долговой нагрузкой, высокой долей собственных доходов, а также существенным объемом капитальных расходов. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают умеренные показатели экономического развития Региона и риски снижения операционной эффективности бюджета, а также снизившийся объем остатков на счетах»,— говорится в сообщении.

«Позитивный» прогноз связан с ожиданиями АКРА относительно поддержания низкой долговой нагрузки и низких рисков рефинансирования обязательств в совокупности со стабильными показателями бюджета.

Сабрина Самедова