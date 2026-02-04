В Саратове на модернизацию водопровода направят миллиард рублей

В 2026 году в Саратове пройдет второй этап масштабной модернизации водопроводных сетей. На ремонт 27 участков с наибольшим количеством аварий направят около миллиарда рублей, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Среди объектов — почти 1,8 км сетей водоснабжения и коллектор в микрорайоне «Цветочный». На участке регулярно происходят перебои с подачей воды и аварии на сетях водоотведения. Более 1,6 км трубопровода реконструируют на Московском шоссе в рамках региональной программы.

На улице Технической уложат трубы из современных материалов взамен чугунных. Более 2,5 км труб заменят на проспекте 50 лет Октября. Работы начнутся с наступлением строительного сезона.

«Как и говорил ранее, будем продолжать масштабный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Саратове. Таких капиталоемких вложений в это направление не было несколько десятилетий. Уже по итогам первого этапа очевидна эффективность этого решения: количество аварийных ситуаций на центральных магистралях снизилось более чем на 40%, а качество водоснабжения улучшилось для практически 300 тысяч жителей областного центра», — отметил господин Бусаргин.

