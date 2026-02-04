В 2025 году выявлено более 15 тысяч случаев рака

В 2025 году в Башкирии обнаружено более 15,2 тыс. новых случаев заболевания раком. На первой и второй стадиях выявлено более 8,7 тыс. случаев злокачественных новообразований, рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

32% впервые выявленных заболеваний удалось обнаружить во время профилактических осмотров.

По словам господина Рахматуллина, в Башкирии открыты 13 центров амбулаторной онкологической помощи, которые за год посетили более 277 тыс. пациентов.

Онкологические заболевания, подчеркнул глава минздрава, остаются на втором месте по смертности после болезней системы кровообращения. Наиболее распространенные виды злокачественных опухолей среди жителей региона — рак молочной железы, колоректальный рак, рак предстательной железы, рак легкого и рак кожи.

В 2024 году, рассказывал ранее Айрат Рахматуллин, впервые было выявлено немногим менее 15,2 тыс. случаев злокачественных новообразований.

Майя Иванова