В Самарской области зкс-замначальника отдела ГАИ Дмитрия Ивашкина осудили за взятку

Исаклинский районный суд Самарской области признал бывшего заместителя начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Волжскому району Дмитрия Ивашкина виновным во взяточничестве ( п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как выяснило следствие, в октябре 2024 года правоохранитель получил от представителя коммерческой организации 300 тыс. рублей «за обеспечение беспрепятственного проезда ее грузовых транспортных средств по территории Волжского района».

Суд с учетом мнения прокурора назначил виновному наказание в виде 7 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом 600 тыс. рублей и с лишением права занимать определенные должности в правоохранительных органах на срок 5 лет.

Об уголовном деле в отношении Дмитрия Ивашкина стало известно осенью 2024 года. Изначально суд поместил обвиняемого под домашний арест, но потом ужесточил меру пресечения.