Паслер поздравил с юбилеем главу Общественной палаты Свердловской области Левина

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил с 75-летием Александра Левина — председателя Общественной палаты области и главу регионального Союза журналистов. Он отметил большой личный вклад господина Левина в развитие социально-экономической жизни Среднего Урала, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер поблагодарил Александра Левина за работу по развитию института общественных наблюдателей, внедрение современных практик и методов для повышения включенности общественности в выборный процесс, укрепления позиций гражданского общества. Кроме того, он отметил его проект «Достояние Среднего Урала», который проводится Общественной палатой Свердловской области — уральцы путем голосования выбирают объекты, которые определяют уникальность и самобытность региона.

«За многие годы служения на благо Свердловской области Вы снискали уважение коллег, представителей государственной власти, общественных организаций, избирательных комиссий, бизнеса, медиа сферы и всех уральцев, получивших от Вас поддержку и заботу. Блестящее умение находить согласие в многообразии интересов, Ваша человеческая мудрость, профессионализм, отзывчивость к просьбам людей — то, за что Вас ценят и любят»,— говорится в поздравлении.

Александр Левин родился 4 февраля 1951 года в Свердловске. Он окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького в 1972 году и почти 20 лет посвятил работе в газете «Вечерний Свердловск». В декабре 1991 года стал пресс-секретарем главы администрации области Эдуарда Росселя. В 90-х также возглавлял пресс-службу губернатора Свердловской области и руководил департаментом информации губернатора. В 1999 году был назначен заместителем главы администрации губернатора, а в 2005 году возглавил ее. В 2007-2008 годах руководил свердловским отделением партии «Единая Россия».

Кроме того, господин Левин является автором книги «Как стать губернатором в бывшем СССР» и обладателем множества наград. Так, он отмечен Орденом Почета, благодарностью президента РФ, имеет знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, звания заслуженного журналиста России и почетного гражданина Среднего Урала.

Ирина Пичурина

Александр Левин родился 4 февраля 1951 года в семье журналиста-фронтовика Юрия Левина. В 1972 году окончил журфак Уральского госуниверситета

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

До 1991 года Александр Левин работал в газете «Вечерний Свердловск». Он ушел с поста заместителя главного редактора газеты на должность пресс-секретаря главы администрации Свердловской области Эдуарда Росселя (на фото слева), став его верным соратником на долгие годы

Фото: Коммерсантъ / Роман Мухаметжанов  /  купить фото

На госслужбе Александр Левин прошел путь от пресс-секретаря до руководителя администрации губернатора Свердловской области. 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий  /  купить фото

В 2007-2009 годах Александр Левин возглавлял свердловское региональное отделение партии «Единая Россия»

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын

С декабря 2009 по февраль 2011 года Александр Левин был советником губернатора Александра Мишарина

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

В 2013 году Александр Левин избран председателем Свердловского областного творческого союза журналистов (СТСЖ), дважды был переизбран на новый срок. В 2018 году возглавил Общественную палату Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

В разные годы Александр Левин входил в руководство футбольного клуба «Урал»

Фото: Коммерсантъ / Владимир Васильев

Александр Левин (слева) сопровождает главного тренера сборной России по футболу Гуса Хиддинка (справа) во время визита в Екатеринбург. 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева  /  купить фото

Глава Нижнего Тагила Николай Диденко (справа) и Александр Левин (слева). 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын

Александр Левин во время выступления на торжественно-траурной церемонии, посвященной международному дню памяти жертв Холокоста в Екатеринбургском еврейском общинном центре «Синагога». 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев (второй справа) и Александр Левин (справа) во время пресс-конференции в рамках серии встреч с вновь избранными главами муниципалитетов Свердловской области в Доме журналистов. 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Александру Левину звания «Заслуженный журналист РФ» «за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и Александр Левин на открытии выставки «Екатеринбургъ-Свердловск», организованной ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; в Ельцин-центре. 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Гражданский форум «Общественная палата Свердловской области: 15 лет вместе для региона» в «Доме Культуры металлургов», в Верхней Пышме. Александр Левин и председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Александр Левин (слева) и заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев (справа). 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В 2024 году Александру Левину было присвоено звание «Почетный гражданин Свердловской области» за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Александр Левин родился 4 февраля 1951 года в семье журналиста-фронтовика Юрия Левина. В 1972 году окончил журфак Уральского госуниверситета

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

До 1991 года Александр Левин работал в газете «Вечерний Свердловск». Он ушел с поста заместителя главного редактора газеты на должность пресс-секретаря главы администрации Свердловской области Эдуарда Росселя (на фото слева), став его верным соратником на долгие годы

Фото: Коммерсантъ / Роман Мухаметжанов  /  купить фото

На госслужбе Александр Левин прошел путь от пресс-секретаря до руководителя администрации губернатора Свердловской области. 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Константин Мельницкий  /  купить фото

В 2007-2009 годах Александр Левин возглавлял свердловское региональное отделение партии «Единая Россия»

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын

С декабря 2009 по февраль 2011 года Александр Левин был советником губернатора Александра Мишарина

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

В 2013 году Александр Левин избран председателем Свердловского областного творческого союза журналистов (СТСЖ), дважды был переизбран на новый срок. В 2018 году возглавил Общественную палату Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

В разные годы Александр Левин входил в руководство футбольного клуба «Урал»

Фото: Коммерсантъ / Владимир Васильев

Александр Левин (слева) сопровождает главного тренера сборной России по футболу Гуса Хиддинка (справа) во время визита в Екатеринбург. 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева  /  купить фото

Глава Нижнего Тагила Николай Диденко (справа) и Александр Левин (слева). 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын

Александр Левин во время выступления на торжественно-траурной церемонии, посвященной международному дню памяти жертв Холокоста в Екатеринбургском еврейском общинном центре «Синагога». 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев (второй справа) и Александр Левин (справа) во время пресс-конференции в рамках серии встреч с вновь избранными главами муниципалитетов Свердловской области в Доме журналистов. 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Александру Левину звания «Заслуженный журналист РФ» «за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и Александр Левин на открытии выставки «Екатеринбургъ-Свердловск», организованной ИД "Коммерсантъ-Урал" в Ельцин-центре. 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Гражданский форум «Общественная палата Свердловской области: 15 лет вместе для региона» в «Доме Культуры металлургов», в Верхней Пышме. Александр Левин и председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Александр Левин (слева) и заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев (справа). 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В 2024 году Александру Левину было присвоено звание «Почетный гражданин Свердловской области» за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

