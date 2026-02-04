Паслер поздравил с юбилеем главу Общественной палаты Свердловской области Левина

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил с 75-летием Александра Левина — председателя Общественной палаты области и главу регионального Союза журналистов. Он отметил большой личный вклад господина Левина в развитие социально-экономической жизни Среднего Урала, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Левин

Денис Паслер поблагодарил Александра Левина за работу по развитию института общественных наблюдателей, внедрение современных практик и методов для повышения включенности общественности в выборный процесс, укрепления позиций гражданского общества. Кроме того, он отметил его проект «Достояние Среднего Урала», который проводится Общественной палатой Свердловской области — уральцы путем голосования выбирают объекты, которые определяют уникальность и самобытность региона.

«За многие годы служения на благо Свердловской области Вы снискали уважение коллег, представителей государственной власти, общественных организаций, избирательных комиссий, бизнеса, медиа сферы и всех уральцев, получивших от Вас поддержку и заботу. Блестящее умение находить согласие в многообразии интересов, Ваша человеческая мудрость, профессионализм, отзывчивость к просьбам людей — то, за что Вас ценят и любят»,— говорится в поздравлении.

Александр Левин родился 4 февраля 1951 года в Свердловске. Он окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького в 1972 году и почти 20 лет посвятил работе в газете «Вечерний Свердловск». В декабре 1991 года стал пресс-секретарем главы администрации области Эдуарда Росселя. В 90-х также возглавлял пресс-службу губернатора Свердловской области и руководил департаментом информации губернатора. В 1999 году был назначен заместителем главы администрации губернатора, а в 2005 году возглавил ее. В 2007-2008 годах руководил свердловским отделением партии «Единая Россия».

Кроме того, господин Левин является автором книги «Как стать губернатором в бывшем СССР» и обладателем множества наград. Так, он отмечен Орденом Почета, благодарностью президента РФ, имеет знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, звания заслуженного журналиста России и почетного гражданина Среднего Урала.

Ирина Пичурина