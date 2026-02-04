Жителя Удмуртии обвиняют в производстве 71 кг наркотиков

20-летний житель Можги обвиняется в незаконном производстве более 71 кг наркотиков в составе организованной группы (ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2024 года по февраль 2025 года он оборудовал нарколабораторию в Агрызском районе Татарстана для производства синтетических наркотиков, которые планировались к сбыту, в том числе в Алнашском районе Удмуртии.

Правоохранительные органы пресекли деятельность группы и изъяли более 71 кг наркотиков и оборудование для их производства. Уголовное дело направлено в Верховный суд Удмуртии для рассмотрения.

Анастасия Лопатина