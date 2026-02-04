На челябинского подростка составили протокол за демонстрацию нацистского символа

В Челябинске транспортная полиция возбудила административное дело в отношении 17-летнего студента колледжа, демонстрировавшего нацистскую символику. Наказание в виде штрафа или ареста на срок до 15 суток назначит территориальная комиссия по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Уральского линейного управления МВД на транспорте.

Студент-первокурсник во время лекции в режиме видеоконференцсвязи установил фоновую заставку в виде нацистского символа. Сотрудники колледжа сообщили об этом сотрудникам правоохранительных органов. В отношении подростка составили административный протокол по ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики).

Сам студент рассказал инспекторам ПДН, что совершил свой поступок ради шутки и его действия не имели идеологического подтекста. С подростком провели профилактическую беседу и сообщили о случившемся в отдел МВД по месту его жительства.

Транспортные полицейские отмечают, что юноша воспитывается в благополучной семье, ни он сам, ни его родители до этого в поле зрения правоохранительных органов не попадали.