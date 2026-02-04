Трое жителей Средней Азии осуждены за попытку продать в Перми 1 кг метадона

Краснокамский суд признал троих граждан Узбекистана и Таджикистана виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы в колониях строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее сотрудники краевого главка МВД установили, что фигуранты 2000, 2001 и 2002 годов рождения находились на территории РФ незаконно и работали на один из теневых интернет-магазинов по продаже наркотиков. Оперативники выяснили, что они направляются из Москвы в Пермь для продажи крупной партии метадона. Сотрудники наркоконтроля совместно с госавтоинспекторами и бойцами Росгвардии задержали злоумышленников на подъезде к Перми. При досмотре автомобиля был обнаружен и изъят сверток с метадоном массой 1 кг. Стоимость такой партии на черном рынке составляет 10 млн руб.

Изначально водитель автомобиля имел статус свидетеля по уголовному делу, поскольку якобы не знал о противоправной деятельности своих приятелей. Однако, изучив содержимое телефона и другие улики, следователь ГУ МВД установил причастность третьего фигуранта к преступлению.

Суд назначил каждому из виновных наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 200 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.