Барический гребень сохранит в Петербурге облачность и небольшой снег 5 февраля

В среду, 5 февраля, погоду в Санкт-Петербурге продолжит определять барический гребень, ориентированный с северо-запада на юго-восток. В городе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Температура воздуха в Северной столице составит -8…-10 градусов, в Ленинградской области — -7…-12 градусов, местами до -16 градусов. Ветер юго-западный 1–6 м/с. Атмосферное давление составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг существенных осадков не ожидается. Ночью похолодает до -13…-15 градусов, днем будет -9…-11 градусов.

Артемий Чулков