Желаемый уровень МРОТ в Челябинской области снизился до 53,8 тыс. рублей

В начале 2026 года жители Челябинской области считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 53,8 тыс. руб. С января 2025-го показатель упал на 500 руб., или на 0,9%, следует из исследования сервиса SuperJob.

С 1 января уровень МРОТ в Челябинской области с учетом районного коэффициента составляет 31 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 20,7%.

Самые высокие запросы по минимальному размеру оплаты труда — в Москве. Здесь жители хотели бы получать от 63,1 тыс. руб. В топ-5 также попали Санкт-Петербург (59,2 тыс. руб.), Хабаровск (58,3 тыс. руб.), Казань (55,8 тыс. руб.) и Владивосток (55,5 тыс. руб.).

Сильнее всего уровень желаемого МРОТ вырос в Нижнем Новгороде (50,8 тыс. руб.; +5,8%), Липецке (51,9 тыс. руб.; +4,6%), Ижевске (50,2 тыс. руб.; +4,6%), Астрахани (51,3 тыс. руб.; +3,8%) и Ростове-на-Дону (53,1 тыс. руб.; +2,9%).

