В Башкирии эвакуировали жильцов двухэтажного дома из-за обрушения кровли

В селе Кушнаренково в Башкирии частично обрушилась кровля двухэтажного жилого дома, сообщило региональное МЧС. Жильцов дома эвакуировали, никто не пострадал, передает местный портал Ньюс-Баш.

ЧП случилось на улице Горной в Кушнаренковском районе. Дом рассчитан на 12 квартир. Из-за падения конструкций повреждена газовая труба. В здании отключили газоснабжение, чтобы предотвратить угрозу взрыва или пожара. Эвакуированных жильцов разместили в детском лагере, уточняет UfaTime.

На месте работают шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. Была создана специальная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. Для осмотра конструкций здания и оценки повреждений задействуют БПЛА.