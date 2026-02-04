Более половины стоматологических клиник Самарской области работают нелегально

Самарская область вошла в число регионов-лидеров по числу стоматологических клиник, работающих нелегально или с нарушениями закона. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Общественной потребительской инициативы (ОПИ) на основе данных ФНС, Росздравнадзора и системы маркировки лекарств.

Как отмечается в документе, у 54,4% частных стоматологических клиник в Самарской области отсутствуют лицензии или регистрация в Федеральной государственной информационной системе мониторинга за движением лекарственных препаратов и в Госинформсистеме мониторинга за оборотом товаров. Результаты исследования направлены главе Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой принять меры по борьбе с нелегальными клиниками. Общественники также констатируют, что значительная часть оборота в данной сфере находится в серой зоне, «что создает прямые угрозы жизни и здоровью граждан, а также наносит ущерб бюджетной системе страны и добросовестному бизнесу».

Среди регионов-лидеров по числу нелегальных стоматологических клиник оказался и соседний Татарстан (65,4%).

