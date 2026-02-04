Экс-глава омского УФСИН ответит в суде за превышение полномочий и взятку

В Омске завершили расследование уголовного дела Константина Книса, бывшего начальника регионального УФСИН России. Ему вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в управлении Следственного комитета России по Омской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с мая 2019-го по декабрь 2023 года глава УФСИН использовал служебный катер для речных прогулок по Иртышу, в результате управлению был причинен ущерб на сумму 2,5 млн руб. Также осенью 2022 года он незаконно перевез бильярдный стол стоимостью более 500 тыс. руб. из подведомственного детского оздоровительного лагеря в свой коттедж.

Кроме того, с декабря 2022-го по декабрь 2023 года обвиняемый получил от начальника исправительной колонии взятку в виде кованого металлического забора и ворот, изготовленных заключенными. Подношение предназначалось за общее покровительство и попустительство по службе.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, вину бывший руководитель УФСИН не признал, мер по возмещению ущерба не принял. Суд наложил арест на его имущество общей стоимостью более 39 млн руб.

Уголовное дело в отношении Константина Книса следственные органы возбудили в апреле 2025 года. К тому времени он уже оставил службу в ФСИН, работал заместителем мэра Омска.

Илья Николаев