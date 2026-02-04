В Ижевске опровергли информацию о привлечении студентов к расчистке улиц от снега

В администрации Ижевска опровергли информацию о якобы распоряжении главы муниципального образования о привлечении школьников и студентов к уборке снега, сообщает Центр управления регионом.

Фото: ЦУР Удмуртии

Как отметили в администрации города, такое распоряжение не издавалось, и информация не соответствует действительности. «Детей, подростков, студентов ни администрация Ижевска, ни подрядные организации не привлекают»,— говорится в сообщении.

Расчистку улиц от снега осуществляют муниципальные подрядчики, которые располагают необходимой техникой и рабочими. В уборке задействовано около 300 единиц техники и 140-160 рабочих, работающих круглосуточно.

Анастасия Лопатина